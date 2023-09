Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de 17 ani a fost arestat dupa ce și-a snopit in bataie fosta iubita, chiar pe holurile unui liceu din Mioveni, Argeș. Cumplitele imagini au fost surprinse de camera de supraveghere de la un liceu din Mioveni. In imagini se vede cum baiatul de 17 ani se napustește la fata de 18 ani, o impinge,…

- Fostul presedinte al SUA, Donald Trump, inculpat cu privire la o tentativa de rasturnare a rezultatului alegerilor prezidentiale din luna noiembrie 2020 in statul Georgia, a pledat nevinovat, potrivit unui document judiciar depus joi, relateaza News.ro . Acesta este cel de-al patrulea dosar penal in…

- Scandal in toata regula, miercuri seara, in parcarea unei sali de nunți, in Calea Lugojului din Timișoara. Polițiștii și jandarmii au intervenit dupa ce mai multe persoane s-au luat la bataie la o nunta de romi. Din primele informații de la fața locului, implicați in incident sunt membri din doua clanuri…

- BATAIE la pacanele, in Aiud: Un barbat beat a luat un tanar la pumni. S-a ales cu dosar penal BATAIE la pacanele, in Aiud: Un barbat beat a luat un tanar la pumni. S-a ales cu dosar penal La data de 23 august 2023, polițiștii din Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de…

- Scandal la Ocna Mureș, terminat la spital: Un barbat a fost arestat dupa ce a snopit in bataie 2 persoane Un barbat din Ocna Mureș a fost reținut pentru 24 de ore și apoi arestat pe o perioada de 30 de zile, dupa ce a snopit in bataie doua persoane: un alt barbat și o femeie. Scandalul s-a produs,…