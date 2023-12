Caz socant in judetul Constanta! Tanara de 23 de ani atacata in propria casa de un adolescent, violata si talharita

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14.12.2023, procurorii din cadrul Parchetului de langa Judecatoria Mangalia au formulat propunerea de arestare preventiva fata de inculpatii: S.V., in varsta de 19 de ani, din orasul Negru Voda, judetul Constanta, aflat in stare de retinere pentru comiterea infractiunilor prevazute de art.…

- La data de 4 decembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Ovidiu, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 51 de ani. Potrivit IPJ Constanta, acesta este banuit de comiterea infractiunilor de conducerea…

- La data de 3 decembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 33 de ani.Acesta este banuit de comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis…

- Un polițist de doar 22 ani a fost gasit impușcat in cap cu arma din dotare in județul Constanța, primele informații indicand ca s-a sinucis. Tanarul era din județul Valcea și era incadrat ca polițist activ al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța din anul 2023. IPJ Constanța a fost sesizat,…

- La data de 25 noiembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat trei perchezitii domiciliare la locuintele a patru minori banuiti de comiterea infractiunii de talharie calificata. "In noaptea…

- A fost efectuata prima retinere in cazul afaceristului sibian omorat in bataie si jefuit in propria casa. A fost efectuata prima retinere in cazul afaceristului sibian omorat in bataie si jefuit in propria casa, fiind vorba despre un barbat de 44 de ani din localitatea Dumbravita, judetul Timis, acuzat…

- La data de 29.09.2023 procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta a propus judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Constanta luarea masurii arestului preventiv, pe o perioada de 30 de zile, din data de 29.09.2023 pana la data de 28.10.2023, inclusiv,…

- La data de 27.09.2023 procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta a propus judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Constanta luarea masurii arestului preventiv, pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 27.09.2023 si pana la data de 26.10.2023…