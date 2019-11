Stiri pe aceeasi tema

- O crima infioratoare, comisa de o romanca in varsta de 39 de ani, șocheaza Italia. Mama a doi copii, femeia l-a ucis cu sange rece pe fostul soț, care era un avocat renumit in Peninsula. Giuseppe...

- Detalii cutremuratoare au iesit la iveala in cazul Caracal. Una dintre romancele stabilite in Italia, care a facut dezvaluiri despre locul in care Alexandra ar fi tinuta cu forta, spune ca a trecut prin chinuri de neimaginat, dupa ce ar fi fost snopita in bataie de sotul albanez! Si totul ar avea legatura…

- Conform presei din peninsula, citate de observator.tv, romanca și tunisianul au inceput o relație in urma cu cațiva ani, perioada in care fata era minora. Dupa ce i-a facut un copil, tunisianul a inceput s-o țina forțat pe fata in casa, s-o bata frecvent și s-o supuna la diferite cazne. Romanca a incercat…

- O fata de numai 12 ani a disparut in Italia, iar tatal ei, care se afla in Romania, nu mai știe nimic de ea din data de 15 octombrie 2019. Denisa Ionela Moldovan este nascuta in data de 12 septembrie 2007 și este domiciliata in sectorul 2 din București, dar de curand a plecat in […] Source

- Compartimentul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:La data de 10 septembrie 2019, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale…

- O romanca in varsta de 26 de ani, care a fost rapita și sechestrata de un spaniol, a fost salvata in doar șase ore de la apelul prin intermediul caruia și-a alertat familia din țara.

- O romanca a facut un scandal monstru și totul pentri un motiv absolut incredibil. Femeia de 28 de ani a fost prinsa la furat in supermarket. Sambata, in jurul orei 12:30, romanca a fost surprinsa...