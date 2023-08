Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile italiene au reținut doi frați romani, in varsta de 23 și 25 de ani. Aceștia sunt acuzați ca au comis o crima infioratoare asupra unui batran din Roma, pe care il mai ajutau la treburile casnice.Potrivit presei locale, victima se numea Enzo Vetrano și avea 77 de ani, iar cu cei doi frați…

- Caz șocant in județul Neamț. Un copil in varsta de doar doi ani a fost gasit mort langa un boiler electric. Autoritațile au fost alertate chiar de mama copilului, care și-a gasit fiica langa un boilerul aflat in curtea casei. Potrivit acestora, este posibil sa se fi electrocutat. Medicii au ajuns de…

- Turistii romani si-au stricat vacantele inca dinainte de a pleca spre destinatiile dorite. Cosmarul a inceput inca de pe Aeroportul Otopeni. Mai multe zboruri din București spre Italia au intarzieri de cateva ore sau chiar au fost anulate. Și asta pentru ca angajații din peninsula au intrat oficial…

- Un contingent format din 40 de pompieri a plecat in Grecia pentru schimbarea efectivelor care, in ultimele doua saptamani, au sprijinit autoritatile elene prin activitati de monitorizare a zonelor cu risc de incendiu din estul Atenei.

- O crima din Italia a șocat pe toata lumea! Un roman a fost gasit cu gatul taiat. Autoritațile au descoperit ca uciagașul a rupt lama cuțitului in timp ce l-a macelarit pe barbat. Mai mult, instanța a luat o decizie in ceea ce il privește, iar criminalul a aflat cați ani va sta in spatele gratiilor.

- Autoritațile au arestat doua persoane in legatura cu incendiul, ambii romani. Intr-un acces de furie, cele doua persoane au decis sa incendieze baraca in care locuia cuplul, lasandu-o pe femeie blocata in interior. Dupa ce incendiul a fost stins, echipele de pompieri ale Primariei Madrid au descoperit…

- Peste 60 de romani s-au luat la bataie cu mese de calcat, bate și cutite, in Italia. Șapte raniți au ajuns la spital. Citește și: Jandarm acuzat ca și-a violat fiica vitrega Scandalul s-a declanșat luni seara in zona Piazza Insubria, in jurul orei locale 18:30, și ar fi pornit de la un loc de […]

- Ministerul Afacerilor Externe a emis sambata o atentionare de calatorie pentru Italia, unde se pot inregistra, in perioada 3-7 iunie, perturbari ale transportului public și aerian, informeaza Mediafax.MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia…