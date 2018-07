Stiri pe aceeasi tema

- Fata, care avea probleme de auz, ar fi fost sedata de catre acuzati, printre care se afla un angajat al unei firme de paza care asigura securitatea cladirii si liftierul, potrivit Agerpres. Barbatii, cu varste cuprinse intre 23 de ani si 66 de ani, au filmat violul, au santajat-o pe fata si au amenintat-o…

- La data de 19 iunie, in jurul orei 18.00, Politia a fost sesizata de catre un barbat cu privire la faptul ca fiica sa minora, in varsta de 3 ani, in timp ce dormea intr-o locuinta improvizata de pe strada Platanilor, in zona Pata Rat din municipiul Cluj-Napoca, a fost violata de catre un tanar. La fata…

- O fetita in varsta de 5 ani din municipiul Baia Mare a fost gasita moarta de sora ei in vecinatatea imobilului in care locuieste familia. Surse din cadrul anchetei sustin ca, cel mai probabil, micuta a fost violata si apoi omorata, informeaza...

- O fetita de 5 ani a fost de negasit de ieri de la orele pranzului. Azi noapte, micuta a fost gasita fara suflare, potrivit vasiledale.ro. Se pare ca micuta a fost violata inainte de a fi ucisa.

- India introduce pedeapsa cu moartea pentru violatorii de copii, sub 12 ani, ca raspuns la protestele care au avut loc dupa un caz recent, in care o fetița a fost violata și ucisa. Guvernul din India a aprobat, sambata, introducerea pedepsei cu moartea pentru violatorii de copii sub 12…

