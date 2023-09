Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 39 de ani a fost transportat la spital, sambata, dupa ce a fost injunghiat de fratele sau, in urma unor discutii in contradictoriu a informat Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov.

- O fetița in varsta de 8 ani a fost mușcata de un lup, vineri, la Gradina Zoologica Sibiu.Potrivit ISU Sibiu, un echipaj SMURD a intervenit la Gradina Zoologica Sibiu pentru a ingriji o fetița in varsta de 8 ani care a fost mușcata de un lup, conform Mediafax. „Se pare ca fetița a bagat mana…

- Incident șocant in Alba Iulia: Un barbat a amenințat ca se arunca pe geam dupa ce s-a injunghiat Incident șocant in Alba Iulia: Un barbat a amenințat ca se arunca pe geam dupa ce s-a injunghiat Un incident care putea deveni tragic a avut loc in cursul zilei de luni, 28 august, in municipiul Alba Iulia.…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Nanesti, si-a ucis sotia, miercuri seara, dupa care a incercat sa se sinucida in propria locuinta, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

- Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce și-a injunghiat fratele cu sase lovituri de cuțit, dintre care patru in zona inimii. Scandalul intre frați ar fi pornit de la bani, scrie Focuspress.ro. Totul s-a intamplat marți in comuna constanteana Castelu. Cei doi frați, care locuiau impreuna cu mama lor,…

- TRAGEDIE in Alba Iulia: Un barbat in varsta de aproximativ 70 de ani a fost descoperit spanzurat in beciul unei cladiri TRAGEDIE in Alba Iulia: Un barbat in varsta de aproximativ 70 de ani a fost descoperit spanzurat in beciul unei cladiri Incident tragic duminica seara in Alba Iulia, cand un barbat…

- Incident ȘOCANT in Apuseni: Un barbat și-a amenințat soția și fiica și a omorat un porc. A fost reținut de polițiști Un incident ȘOCANT a avut loc joi in Apuseni. Un barbat din comuna Arieșeni și-a amenințat soția și fiica și a omorat un porc. A fost reținut de polițiști. Potrivit IPJ Alba, la data…