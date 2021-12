Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 45 de ani din Capitala a fost reținut cu droguri de oamenii legii. Potrivit informațiilor, acesta a devenit agitat și a inceput rapid sa se deplaseze spre alta strada, la apariția echipajului de poliție.

- Anchetatorii iau in calcul ca ar putea fi vorba de o crima, mai ales ca batrana era plina de vanatai pe corp. De altfel, principalul suspect a recunoscut fapta. Invatatoarea pensionara avea in ultimii ani mari probleme cu alcoolul. Probabil, acesta a fost si lucrul in comun pe care il avea cu concubinul…

- Prin cooperarea dintre Poliția Romana și autoritațile din Italia (Poliția Statala din Italia), a fost localizata persoana banuita de infracțiunea de omor, din județul Iași.Cel in cauza a fost localizat și reținut, in Roma.Citește și Principalul suspect al dublei crime de la Iași, dat in urmarire -…

- Barbatul a fost injunghiat, iar agresorul a fugit de la locul faptei. Principalul suspect ar fi un tanar de 20 de ani, care a fost retinut de oamenii legii. Momentul in care faptasul fuge de la locul crimei a fost prins si pe camerele de supraveghere din sat. Victima a fost gasita in jumatatea drumului…

- O femeie de 65 de ani, din Petroșani, a fost gasita moarta, vineri, in Masivul Parang, la cateva zile dupa ce familia sa a dat-o disparuta. Apropiații femeii nu au mai reuțit sa ia legatura cu ea de la sfarșitul lunii octombrie.

- Fetița gasita moarta in Arad a fost identificata dupa un apel la 112. Principalul suspect a fost arestat. Detalii șocante Anchetatorii au stabilit identitatea fetiței care a fost gasita fara suflare pe un teren de langa cimitirul din cartierul Bujacun cimitir din Arad și au emis in marți dimineața,…

- Oamenii legii au retinut un barbat din municipiul Slobozia, banuit de comiterea infractiunii de tentativa de omor.„In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3:00, in localitatea Grivita, in zona unui local, pe fondul unui conflict spontan,…