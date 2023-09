Stiri pe aceeasi tema

- Altercația s-a iscat intre trei minore din municipiul Hunedoara, miercuri seara, in jurul orei 19.40, dupa ce una dintre ele a trimis o cerere de prietenie pe o rețea de socializare prietenului alteia. Poliția a fost sesizata și a ajuns in scurt timp la fața locului, informeaza News.ro.Cele trei minore…

- O noua altercatie intre adolescente a avut loc in municipiul Hunedoara, din cauza unei cereri de prietenie pe o retea de socializare. Una dintre fete a fost atinsa cu o tigara aprinsa in zona fruntii.

- O noua altercatie intre adolescente a avut loc in municipiul Hunedoara, din cauza unei cereri de prietenie pe o retea de socializare. Una dintre fete a fost atinsa cu o tigara aprinsa in zona fruntii. „In data de 6 septembrie 2023, in jurul orei 20:10, la sediul Politiei Municipiului Hunedoara s-au…

- Incident grav in curtea unei școli din Hunedoara. O fata de 11 ani a fost batuta și trasa de par de alte doua minore in varsta de 12, respectiv 13 ani. Agresiunea a fost filmata, iar imaginile au ajuns la mama victimei, care a alertat poliția.

- Minor identificat de polițiștii hunedoreni dupa ce, in luna iunie, a batut un baiat din Deva. In urma unor investigații specifice efectuate de polițiștii hunedoreni, luni, 4 septembrie 2023, a fost depistat un minor care, in luna iunie a batut un baiat de aceeași varsta. Agresorul, la indemnurile…

- Incident șocant in Suceava! Un copil in varsta de 13 ani a fost mușcat, spun parinții lui, de o vipera neagra, chiar in curtea casei, in timp ce se juca. Micuțul a fost transportat de urgența, la spital, acolo unde a primit ingrijiri medicale.

- Incident șocant in Cluj! O fetița in varsta de doar un an a cazut de la etajul trei. Din fericire, micuța a supraviețuit impactului puternic. Care e starea ei in prezent și cum s-a intamplat o astfel de nenorocire.

- Incident șocant la Gradina Botanica din Craiova! Doua persoane au fost injunghiate de un adolescent. Una dintre victime, o fetița in varsta de 14 ani s-a stins din viața, in timp ce un barbat in varsta de 20 de ani se afla in stare grava. Oamenii legii fac cercetari pentru a stabili imprejurarile in…