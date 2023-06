Stiri pe aceeasi tema

- Dragoste insangerata! Barbat injunghiat de fratele iubitei, agresorul a fost arestatUn barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce l-a injunghiat pe un altul, evenimentul avand loc in judetul Hunedoara. Anchetatorii au stabilit ca scandalul dintre cei doi a pornit de la relatia victimei…

- Un barbat a fost reținut in aceasta dimineața pentru 24 de ore de polițiștii secției 4 din Capitala. Asta dupa ce a injunghiat un trecator pentru 2 lei. Apoi i-a luat victimei telefonul și a fugit.

- Un barbat de 51 de ani a fost injunghiat de altul, in varsta de 52 de ani, intr-un bar din Giurgiu, din cauza unei discuții in contradictoriu. Agresorul a fost reținut, iar luni este prezentat instanței de judecata.Din primele cercetari ale Poliției Giurgiu, un barbat de 51 de ani, in timp ce se…

- Polițiștii in comun cu procurorii din Balți au curmat activitatea infracționala a unui barbat, care prin acțiuni de șantaj a amenințat o tanara in varsta de 20 ani din Balți, cu raspandirea pe rețelele de socializare a informațiilor defaimatoare despre viața ei personala. Acțiunile acestuia au fost…

- Incident violent, in noaptea de miercuri spre joi, in apropierea Pieței Victoriei din Timișoara. Un barbat de 37 de ani a fost ranit dupa ce a fost injunghiat in cap de un altul. Cei implicați nu se cunoșteau, iar scandalul a izbucnit din senin și a degenerat.

- Un episod șocant a avut loc recent in zona centrala a Timișoarei. Un barbat a fost injunghiat cu o foarfeca. Agresorul a fost depistat de polițiștii locali. Sesizarea care a pus in alerta polițiștii locali timișoreni a venit miercuri seara tarziu. Reprezentanții legii au mers la fața locului, unde l-au…

- Un barbat a fost reținut, dupa ce și-a stropit vecinul cu acetona și i-a dat foc cu un chibrit. Incidentul a avut loc marți dimineața in jurul orei 07:40, in localitatea Vadeni, din raionul Soroca. Oamenii legii au fost sesizați in aceasta dimineața de catre soția victimei, o femeie in varsta de 55…

- Polițiștii din New Mexico și-au dat seama ca se aflau la o adresa greșita cu doar cateva momente inainte ca ușa de la intrare sa se deschida și l-au impușcat mortal pe proprietarul inarmat al casei, apoi au facut un schimb de focuri cu soția acestuia.