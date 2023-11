Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 44 de ani a fost retinuta pentru lipsire de libertate in mod ilegal, dupa ce si-a sechestrat nepotii, un baietel de 4 ani si 11 luni si o fetita de 1 an si 11 luni, pentru a-i ascunde de mama lor, in grija careia minorii fusesera incredintati exclusiv de Judecatoria Galati, informeaza miercuri…

- O femeie in varsta de 44 de ani, din Galați, a fost reținuta de poliție, pentru ca și-a sechestrat nepoții, un baiat de 4 ani și o fetița de 1 an și 11 luni, ca sa nu fie incredințați mamei lor.

- Viata de coșmar pentru o tanara de 21 de ani din județul Galați. Sunt imagini si informatii care va pot afecta emotional! Se afla in mașina cu soțul care a devenit atat de violent incat ea a ales sa sara din mers pentru a scapa de lovituri.

- Pachetul fiscal ar fi trebuit declarat neconstituționale, este de parere Augustin Zegrean, care se arata convins ca ”nu va dura prea mult ce au facut acum”. ”Modificarile astea vor aparea pe la alte legi in care se introduc aceste modificari și oamenii care vor considera ca legea este neconstituționala…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, afirma, ieri, ca legea pentru care premierul Marcel Ciolacu si-a asumat raspunderea in Parlament „are mici sanse sa mearga mai departe in forma aceasta”, potrivit Digi 24. Zegrean afirma ca „sunt lucruri care nu trebuiau scrise in aceasta…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, afirma, vineri, ca legea pentru care premierul Marcel Ciolacu si-a asumat raspunderea in Parlament „are mici sanse sa mearga mai departe in forma aceasta”. Zegrean afirma ca „sunt lucruri care nu trebuiau scrise in aceasta lege” si s-a referit…

- Vineri, 22 septembrie, un barbat a incercat sa-și puna capat zilelor, la Piața Centrala. Victima a fost preluata de ambulanța și transportata la spital. Astfel, potrivit Poliției, barbatul ar avea probleme de sanatate și nu este prima data cand recurge la acest gest, scrie Jurnal.md . „Poliția a fost…

- E scandal la Spitalul Județean din Galați, dupa ce o femeie in varsta de 68 de ani, care se prezentase la unitatea medicala acuzand dureri de plamani a fost tratata pentru diabet. Potrivit primelor informații, deși radiografiile confirmatu faptul ca aceasta are probleme la plamani, a fost transferata…