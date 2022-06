Stiri pe aceeasi tema

- Caz socant la Liceul "Mihail Kogalniceanu" din sectorul Rascani al Capitalei din Capitala. O eleva de 12 ani a fost lovita de profesoara chiar in fata colegilor de clasa. Incidentul a avut loc in timpul lectiei de educatie tehnologica.

- Puiul de caprioara gasit zilele trecute in Parcul Crang de un buzoian a fost adoptat, dar nu de un om, ci de… o cațelușa. Autoritațile au incercat sa trimita puiul orfan Centrului de Reabilitare a Faunei Salbatice de la Focșani, insa aceștia au transmis ca animaluțul este prea mic și nu au posibilitatea…

- Medicii au incalcat protocolul in cazul femeii care a murit zilele trecute Foto: Arhiva RRA RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Medicii au încalcat protocolul în cazul femeii care a murit zilele trecute în județul Vrancea, dupa ce a fost plimbata între…

- Autoritațile au descoperit detalii de-a dreptul șocante in dosarul dublei crime din Botoșani, unde doua femei, in varsta de 82 și 54 de ani, s-au stins din viața. O fetița de 13 ani este suspecta in cazul acestora.