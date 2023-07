Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 83 de ani a fost retinut de politistii doljeni dupa ce ar fi violat o fata in varsta de sapte ani.Oficial de la IPJ Dolj "La data de 17 iulie, politistii au fost sesizati de o femeie din judetul Caras Severin, cu privire la faptul ca fiica sa, de 7 ani, ar fi fost violata de un barbat de…

- O fetita de 3 ani a fost salvata de politisti, miercuri dimineata, dupa ce a cazut in raul Dambovita. Și mama copilei a fost scoasa teafara din apa, dupa ce aceasta a sarit sa-și salveze fetița. ”La data de 12 iulie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti –…

- Doi soți din București au fost arestați dupa ce, susțin anchetatorii, și-au torturat și și-au violat nepoatele, in varsta de 12 și 13 ani, timp de aproape un 1 an. La data de 29 iunie 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale – Sector…

- Un barbat din Campina a fost ucis in scara unui bloc chiar de catre sotia sa care este audiata, la aceasta ora, de catre polițiști care incearca sa afle de la ce a pornit scandalul, informeaza Antena 3. Polițiștii din Campina au fost sesizați vineri dimineața despre faptul ca in scara unui bloc din…

- Doi tineri au fost injunghiați, marți, in Gradina Botanica din Craiova. Suspectul a fost reținut de polițiști. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, incidentul a avut loc in acesta dupa-amiaza, in jurul orelor 16.00, in Gradina Botanica din Craiova. Doua persoane au fost injunghiate, la…

- Un barbat din Roman și-a agresat soția, și-a sechestrat copiii in casa și a amenințat cu un cuțit polițiștii care incercau sa il calmeze. El a fost reținut și va fi cercetat pentru mai multe infracțiuni. Este vorba despre un barbat in varsta de 47 ani, din municipiul Roman. Potrivit Inspectoratului…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce o femeie de 48 de ani a cazut de la etajul opt al unui hotel din Mamaia si a murit. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din Mamaia au fost sesizati miercuri, in jurul orei 04.00, cu privire la faptul ca o persoana…

- Un barbat care a anuntat amplasarea unui dispozitiv exploziv in sediul unei banci din municipiul Calarasi a fost identificat si amendat, dupa ce alarma s-a dovedit a fi falsa. Politistii din Calarasi au identificat persoana care a anuntat, joi, ca in sediul unei sucursale a CEC Bank din municipiul Calarasi…