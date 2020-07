Stiri pe aceeasi tema

- Mama copilului de 9 ani din Dej, care a ajuns vineri in coma la spital, mancat de viermi și muște, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. „Fata de mama minorului a fost luata masura arestului preventiv pentru o perioada de 30 de zile”, anunța IPJ Cluj.Citește și: Situație CRITICA la…

- Un copil de cinci ani este internat la Clinica Pediatrie II cu leucemie și sta singur pentru ca mama acestuia a facut coronavirus in spital.Acesta este un alt caz pentru care la nivel național nu au fost gandite protocoale, autoritațile fiind luate pe nepregatite, scrie Actual de Cluj.Baiatul este singur…