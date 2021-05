Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, ne-a ajuns la urechi zvonul ca un cal ar fi fost omorat in bataie, undeva in zona localitații Cunța. Pentru a ne elucida in privința acestui caz am apelat la Poliția Animalelor Alba de unde am aflat ca, de fapt, in data de 27 aprilie 2021, chiar șeful de post din comuna Șpring a apelat…

- ILFOV (MEDIAFAX) - Un barbat din județul Ilfov este banuit ca a schingiuit și omorat șapte cai. Polițiștii au aflat aceste informații in timpul unei anchete care il vizeaza pe barbatul de 41 de ani. Ancheta a inceput in 9 martie, cand suspectul a incendiat o caruța la care era legat un cal, anunța…

- Un sofer de 67 de ani care a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a fost implicat intr-un accident cu patru autoturisme produs pe DN 1B a decedat in sediul sectiei de politie inainte de a fi audiat, a anuntat, vineri seara, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, anunța AGERPRES.…

- Un barbat, de 58 de ani, din Sibiu, a fost retinut dupa ce si-ar fi ucis un prieten, de 72 de ani, in urma unui conflict spontan iscat pe fondul consumului de alcool. Ulterior, ar fi transat cadavrul si l-ar fi aruncat in raul Cibin, informeaza agerpres . Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu a informat,…

- Malin Bot, fostul jurnalist controversat, a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce cauta in gunoaie! S-a intamplat in localitatea Tunari, din județul Ilfov. Bot, dat afara de la ultimele locuri de munca din mass-media, s-a dus in zona garsonierei unde locuiește co-președintele…

- Un barbat din Galați a sunat de urgența la Poliție, dupa ce soția beata l-a amenințat și i-a vorbit urat. La fața locului au intervenit in scurt timp jandarmii, care au aplanat conflictul conjugal.

- Baiețelul de 5 ani, din Maramureș, a primit mai multe cadouri de ziua de sa de naștere. Printre acestea, și un ou de ciocolata. Copilul a mancat ciocolata și dupa aceea a inceput sa se joace cu surpriza gasita, respectiv o mașinuța, pe care a bagat-o in gura. De aici și pana la tragedie nu a fost decat…