Stiri pe aceeasi tema

- O tanara cu probleme psihice a fost gasita legata cu lanțul de un dulap din casa in care locuiește impreuna cu familia sa, intr-un sat din județul Covasna, informeaza ȘtirileProTV. Tatal femeii a fost dus la audieri, dupa ce polițiștii au descins in casa familiei, in urma sesizarii facute de un satean…

- Doi soti din orasul Baraolt, banuiti ca si-ar fi sechestrat fiica in locuinta, tinand-o legata cu un lant de dulap, au fost arestati preventiv, potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna.

- Potrivit surselor Antema3, totul a iesit la iveala dupa ce politistii ar fi primit un pont de la o persoana care era ingrijorata de starea tinerei in varsta de 28 de ani. Astfel, politistii au descins la domiciliul barbatului din satul Bodoș, comuna Baraolt din judetul Covasna, si au gasit-o pe fiica…

- La aproape doi ani de la o crima oribila, doi soți au fost arestați sambata, 1 aprilie 2023. Aceștia sunt acuzați de anchetatorii prahoveni ca și-au ucis una dintre fiice. Micuța a trecut prin clipe cumplite, fiind oparita de tatal sau, dupa care a fost lasata sa agonizeze in chinuri.

- O femeie din Alba și fiica ei amenințate cu moartea și incendierea de concubinul femeii. Ce masuri au luat autoritațile O femeie din Șping și fiica ei au cerut un ordin de protecție impotriva concubinului femeii care dupa ce bea devine violent și le amenința. Femeiea a sunat la poliție și a reclamant…

- Sase jurnalisti au fost arestati in Sudanul de Sud, dupa ce in mediul online a aparut un filmulet in care presedintele tarii, Salva Kiir, poate fi vazut urinand pe el la un eveniment oficial, a anuntat Comitetul de protectie a jurnalistilor (CPJ), potrivit AFP. Jurnalistii de la televiziunea publica…

- Oamenii au provocat astfel o paguba de peste 58.000 de lei, potrivit parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Doi dintre paznici sunt recidiviști.Unul dintre barbați a fost prins in urma cu doar cateva zile in timp ce conducea o autoutilitara fara permis de conducere. Iar celalalt avea impusa…