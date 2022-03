Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Moroșanu este in culmea fericirii, de cand soția lui i-a daruit inca un copil. Partenera de viața a fostului Faimos de la Survivor Romania 2021 a ramas gravida imediat dupa ce luptatorul s-a intors din Republica Dominicana. Motivul pentru care sportivul nu mai doarme in același pat cu partenera…

- "Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata in seara zilei de miercuri de catre o femeie din municipiul Giurgiu cu privire la faptul ca o ruda a sa a fost injunghiata de catre sot. In baza sesizarii, la fata locului s-au deplasat politistii, fiind solicitat sprijinul unui echipaj medical SMURD, care…

- Mihaela Galani, tanara afacerista din Constanța care a murit luni, suferea de o boala teribila! Ea facuse un transplant de rinichi, in Germania, in 2018. A urmat apoi un tratament la Paris, dar dupa aproximativ un an organismul a inceput sa-i respinga transplantul și a ajuns sa faca dializa.…

- In seara zilei de joi, 30 decembrie 2021, polițiștii din Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie și fiica acesteia, din Sebeș, ar fi fost victimele unor fapte comise cu violența. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat, de 44 de ani, care avea ordin de protecție emis…

- Un tanar din Dambovita, care s a rasturnat cu masina in localitatea Gemenea, si i a socat pe politistii chemati la locul accidentului, dupa ce le a spus ca in urma cu cateva zeci de minute a omorat pe cineva.Persoana ucisa ar fi fost sotia acestuia, informeaza gazetadambovitei.roOficial de la IPJ Dambovita…

