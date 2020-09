O fata de 22 de ani din județul Constanța s-a batut cu mai multe femei dintr-un local din oraș, cu trei agenți de la o firma de securitate chemați sa aplaneze conflictul, dar și cu mai mulți polițiști. Conform procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța, in timp ce se afla in incinta unui local din orașul Constanța, in urma unui conflict spontan cu o alta femeie, tanara a tras-o pe aceasta de par șia lovit-o cu pumnii și picioarele. Totodata, a aruncat cu un pahar inspre alta femeie pe care a nimerit-o in cap. Una dintre femeile agresate a apasat butonul de panica al localului,…