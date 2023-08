Caz socant in cartierul CET din Constanta! Sentinta definitiva, de la suspendare la executare! (FOTO+VIDEO)

Conform procurorilor, la data de 20 august 2022, in jurul orelor 16:30, dupa ce au avut un conflict verbal in autobuzul 101 din cauza ca cele trei ghiozdane ale inculpatului o atingeau pe victima si au coborat separat in aceeasi statie din zona CET, de pe bd. Aurel Vlaicu al municipiului Constanta. Aici, spun magistratii, in mod surprinzator si insidios inculpatul a lovit cu piciorul din spate in zona toracica posterioara pe victima T.T., in varsta de 71 de ani, in timp ce aceasta se asigura la ...