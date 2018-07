Stiri pe aceeasi tema

- Scriitoarea Doina Popescu, din Braila, initiatoare a proiectului „Ambulanta pentru literatura”, a fost batuta in noaptea de marti spre miercuri de mai multi barbati care au crezut ca ea rapeste copii pentru trafic de organe.

- Nepotul in varsta de 9 ani al femeii injunghiate mortal marti in Capitala a fost cel care a sunat la 112 spunand ca si-a intepat bunica cu cutitul, ulterior, el declarandu-le anchetatorilor ca motivul agresiunii a fost faptul ca nu l-a lasat la calculator, sustin surse

- Doi minori romani, in varsta de 15, respectiv 16 ani, au snopit in bataie o tanara de 18 ani din Spania pentru ca aceasta a refuzat sa le dea numarul ei de telefon. Adolescenții frați i-au spart nasul și orbita oculara stanga.