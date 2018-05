Caz socant in Capitala: Bunica injunghiata in gat. Nepotul de 9 ani, suspect

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit antena3.ro, copilul de 9 ani si-ar fi injughiat bunica, in Bucuresti. Copilul a sunat la 112 si a anuntat ca bunica sa sangereaza tare. Din pacate, femeia a murit. Politia Capitalei a anuntat, marti, ca prin apel 112 a fost sesizat faptul ca pe raza Sectiei 4 Politie o femeie prezinta o plaga…

- O femeie in varsta de aproximativ 70 de ani a murit, marti, dupa ce a fost injunghiata in locuinta sa din Capitala, aflata pe strada Rucar din Sectorul 1, fapta fiind sesizata printr-un apel la 112, anunta reprezentantii Politiei Capitalei.Dupa ce politistii au ajuns la fata locului, au constatat…

- Programat sa se desfasoare in perioada 19-22 aprilie 2018, in Piata George Enescu din Capitala, Targul imobiliar national (tIMOn) nu isi va mai deschide portile anul acesta. Principalul vinovat, considera organizatorii, este Primaria Capitalei care, “incepand din septembrie 2016, a dus o campanie sistematica…

- Pe fondul protestelor spontane din ultimele zile, inclusiv de vineri – de la Institutul CC Iliescu din Capitala, dar si la unitati medicale din tara -, la Ministerul Sanatatii au avut loc noi negocieri cu sindicalistii din Sanatate. La discutii au participat ministrii Sanatatii si Muncii, precum si…

- Doi muncitori au cazut de la o inaltime de 50 de metri pe un santier din Bucuresti. Unul dintre ei a murit, iar celalalt se afla in stare grava in spital. Incidentul a avut loc in cursul noptii."In aceasta dimineața, in jurul orei 01.30, prin apel 112 a fost sesizat un eveniment in incinta…

- In ciuda faptului ca in Capitala si in multe zone din tara inca se vad urmarile ninsorilor din ultimele zile, calendarul ne indica faptul ca, de vreme ce am ajuns in pragul ultimei duminici a lunii martie, se face trecerea la ora de vara. Fata de anii trecuti, cand acest aspect putea reprezenta un stres…

- Din pacate, un nou caz infiorator socheaza prin cruzime. De aceasta data este vorba despre o drama ce s-a derulat vineri, in cartierul clujean Manastur. In ciuda interventiei cadrelor medicale, pentru salvarea unei femei in varta de 79 de ani nu s-a putut face nimic. In prima faza s-a aflat ca batrana…

- Echipajul sosit la fata locului l-a luat pe agresor, care era extrem de agitat, dar pe victima au lasat-o acolo, desi se afla in stare grava. Abia dupa doua ore, vazand ca nu vine niciun alt echipaj pentru ea, martorii au sunat din nou la 112. Agresorul este un barbat de 47 de ani, care si-a injunghiat…