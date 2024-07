Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 56 de ani dat disparut de mai multe zile a fost gasit ingropat in curtea locuintei nasului sau, care este acum cautat de oamenii legii. Acesta este principalul suspect in cazul mortii barbatului disparut. Fapta s-a petrecut in satul Udati-Manzu din comuna Smeeni, județul Buzau. Barbatul…

- Un barbat de 56 de ani, dat disparut de mai multe zile, a fost gasit ingropat in curtea locuintei nasului sau, care este acum cautat de oamenii legii, fiind principalul suspect in acest caz, potrivit News.ro.Fapta s-a petrecut in satul Udati-Manzu din comuna Smeeni, unde politistii si procurorii ar…

- Caz halucinant in satul Udat din județul Buzau! Un barbat a fost gasit ingropat in curtea nașului sau, langa un gard, dupa ce a fost dat disparut de fiica lui. Nimeni nu mai știa nimic de el de mai bine de doua zile. Trupul neinsuflețit era tranșat. Polițiștii care au intervenit la fața locului au ramas…

- Dispariția barbatului a fost anunțata la 112 in urma cu doar doua zile, iar dupa cautari ample, oamenii legii au fost ingroziți de descoperire. Trupul barbatului a fost gasit tranșat și ingropat intr-o curte, in localitatea Udat din Buzau.Ultima oara cand a fost vazut, victima bause cu nașul lui, care…

- Cei patru copii disparuti din judetul Constanta – trei frati si un var de-al lor – sunt inca de negasit. Politistii continua cautarile in toate statiunile de pe litoral, iar sambata au intensificat eforturile in acest sens. Politistii din Constanta desfasoara cautari intense pentru a-i gasi pe cei patru…

- Apar noi dezvaluiri dupa moartea lui Andrei Versace. Cadavrul a fost gasit de unul dintre paznicii complexului rezidențial unde locuia Andrei, care a sunat la 112 dupa ce a simțit un miros neobișnuit. Trupul a fost transportat la INML, unde se așteapta rezultatele autopsiei.Noi detalii despre moartea…

- Polițiștii din Vaslui sunt in alerta! Un apel la 112 anunța ca trupul unui barbat a fost gasit abandonat intr-un geamantan pe marginea drumului din satul Pungești.Este vorba despre cadavrul unui barbat in varsta de 50 de ani.Descoperirea macabra a fost facuta la marginea unui drum…

- Poliția din Ileanda a fost sesizata de catre un barbat in varsta de 56 de ani, din localitatea Zalha, in data de 12 iulie, la ora 22.36. Persoana sunase pentru ajutor la poliție din cauza fiului acestuia care devenise agresiv. Autoritațile au constatat ca baiatul consumase alcool, iar in urma unui conflict…