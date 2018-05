Stiri pe aceeasi tema

- In data de 16.05.2018, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a fost sesizat cu privire la faptul ca, in ziua de 15.05.2018, la ora 17.20, la Institutul National de Boli Infectioase 39;Prof. Dr. Matei Bals 39; s a produs decesul unui minor in varsta de 3 ani, ca urmare a unui stop cardiac, existand…

- Primele rezultate ale probelor prelevate din produsele alimentare sunt negative, in cazul copilului care a decedat dupa ce ar fi mancat dintr-o shaorma la un fast-food din Bucuresti, iar in urma controlului la unitatea respectiva nu s-au gasit deficiente atat de grave care sa conduca la o situatie…

- Drama unei familii din București, care a fost distrusa dupa ce a mancat shaorma, a șocat intreaga Romanie, iar acum oamenii se gandesc de doua ori inainte sa iși comande acest preparat atat de iubit la noi. In urma cu puțin timp au aparut noi informații in acest caz cutremurator. In continuare, oficialii…

- Un baietel de trei ani a decedat, vineri, dupa ce ar fi consumat shaorma infectata cu salmonela impreuna cu parintii sai, acestia fiind in stare grava, a declarat, pentru MEDIAFAX, presedintele APC. Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a deschis un dosar penal in acest caz.

- Un copil de 3 ani și jumatate a murit la spitalul Matei Balș din Capitala, unde a ajuns in stare grava, dupa ce a mancat shaorma cu parinții la un fast food din sectorul 6. Joi dimineata, copilul a fost de urgenta la spitalul de boli infectioase, dar, din pacate, medicii nu au mai ...

- Procurorii din Capitala au demarat o ancheta dupa ce un copil a murit la Spitalul de Boli Infectioase „Matei Bals“. Acesta era internat impreuna cu parintii, care au afirmat ca au inceput sa se simta rau dupa ce au mancat, toti trei, shaorma cumparata de la un fast food din Bucuresti.

- Un copil de trei ani din București a murit dupa ce ar fi mancat shaorma. De asemenea, parinții acestuia se afla in stare grava la spital. Se face ancheta in acest caz. In acest moment, la Poliția Capitalei, Serviciul Omoruri, nu exista niciun dosar de moarte suspecta cu privire la acest caz. Pe de alta…

- Procurorii din Capitala au demarat o ancheta dupa ce un copil a murit la Spitalul de Boli Infectioase „Matei Bals“. Acesta era internat impreuna cu parintii, care au afirmat ca au inceput sa se simta rau dupa ce au mancat, toti trei, shaorma cumparata de la un fast food din Bucuresti.