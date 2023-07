Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 83 de ani a fost retinut de politistii doljeni dupa ce ar fi violat o fata in varsta de 7 ani. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politistii au fost sesizati, la inceputul acestei saptamani, de o femeie din judetul Caras-Severin, cu privire la faptul ca fiica sa, de…

- O fetita de 3 ani a fost salvata de politisti, miercuri dimineata, dupa ce a cazut in raul Dambovita. Și mama copilei a fost scoasa teafara din apa, dupa ce aceasta a sarit sa-și salveze fetița. ”La data de 12 iulie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti –…

- Doi soți din București au fost arestați dupa ce, susțin anchetatorii, și-au torturat și și-au violat nepoatele, in varsta de 12 și 13 ani, timp de aproape un 1 an. La data de 29 iunie 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale – Sector…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce o femeie de 48 de ani a cazut de la etajul opt al unui hotel din Mamaia si a murit. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din Mamaia au fost sesizati miercuri, in jurul orei 04.00, cu privire la faptul ca o persoana…

- O femeie in varsta 82 de ani a ajuns la spital duminica, fiind ranita dupa ce un copac s-a prabușit peste banca pe care aceasta statea, in parcul IOR din București. „In jurul orei 17:30 am intervenit pentru acordarea primului ajutor, pentru o persoana in varsta de 82 de ani, ranita de caderea unui copac,…

- Un polițist aradean a agresat o femeie in varsta de 70 de ani, in centrul orașului, in zona Piaței Catedralei, informeaza Poliția. Barbatul, in varsta de 46 de ani, polițist la IPJ Arad, pe fondul unor conflicte mai vechi, a lovit-o pe femeie, chiar in centrul orașului Arad. Polițistul este cercetat…