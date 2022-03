Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie la Brașov! Un copil de 11 ani a fost gasit spanzurat. Tot ce știm la aceasta ora este faptul ca nu era la școala. Procurorii și polițiștii au declanșat imediat cercetarile in acest caz. Anchetatorii incearca sa afle raspunsurile cum a fost posibila sa se intimple o astfel de tragedie. Revenim…

- Societatea de Stomatologie Estetica din Romania lansat o campanie de strangere de fonduri pentru sprijinirea materiala a refugiaților ucraineni, dar ofera și tratamente gratuite de urgența in caz de nevoie. Este vorba de mai multe clinici partenere din țara, printre care cele din Brașov și Cluj. Deocamdata…

- Faptele de violenta in familie s-au inmultit semnificativ in ultimii ani. Un astfel de caz socant a avut loc in iulie 2021, in localitatea Lunca Mureșului. Un barbat in varsta de 30 de ani si-a agresat fiul vitreg, care, in final, a avut nevoie de cel putin 16 zile de ingrijiri medicale. Minorul, care…

- Un barbat din judetul Iasi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a agresat sotia de mai multe ori, inclusiv cu securea, iar apoi a incalcat ordinul de protectie, care ii interzicea sa se apropie la mai putin de 100 de metri de femei. Parchetul de pe langa Judecatoria Raducaneni a transmis,…

- UPDATE 1: Noi date cutremuratoare ies la iveala in ancheta decesului tinerei polițiste din Brașov. Astfel, se pare ca tanara ar fi lasat in urma sa un bilet de adio inainte de a recurge la cumplitul gest. Mama fetei spune insa ca scrisul din biletul cu pricina nu este al fiicei sale."Oligatoriu se va…