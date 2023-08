Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant, zilele acestea, in Brașov. O profesoara de matematica și-ar fi injunghiat fiul, iar apoi s-a aruncat in fața unui tren, cu intenția de a se sinucide. Totul ar fi pornit de la o cearta cu baiatul care are probleme psihice, scrie Brașov.net. Atat femeia, cat și fiul ei sunt acum in spital,…

- O profesoara de matematica din Brașov a recurs la un gest extrem, dupa o cearta cu fiul ei, care sufera de probleme psihice. Femeia l-ar fi injunghiat, iar apoi ar fi incercat sa se sinucida aruncandu-se in fața trenului.In urma cu cateva zile, ar fi izbucnit un scandal intre profesoara de 60 de ani…

- Satula de certurile dese cu fiul ei, care are probleme psihice, o profesoara de matematica din Brașov a recurs la un gest extrem. Dupa un scandal monstru izbucnit in propriul apartament, femeia l-ar fi injunghiat pe cel caruia i-a dat viața, iar mai apoi ar fi incercat sa iși puna capat zilelor. Planul…

- O profesoara de matematica din Brașov a recurs la un gest extrem, dupa o cearta cu fiul ei, care sufera de probleme psihice. Femeia l-ar fi injunghiat, iar apoi ar fi incercat sa se sinucida, conform stirileprotv.ro.In urma cu cateva zile, ar fi izbucnit un scandal intre profesoara de 60 de ani și…

- Caz șocant intr-un orfelinat. O tanara a fost oparita cu apa de doua asistente medicale Caz șocant intr-un orfelinat din Brașov, aflat in subordinea Protecției Copilului. O tanara de 19 ani a ajuns la spital au arsuri de gradul doi pe corp, dupa ce ar fi fost oparita de doua asistente medicale. Și mai…

- Un copil de 1 an și 9 luni s-a ars cu apa clocotita. Micuțul a varsat peste el conținutul ceainicului și a suportat traumatisme pe fața, piept și burta, scrie Realitatea.md . Tragicul incident s-a produs duminica, 30 iulie, in localitatea Chițcani, stanga Nistrului. Cat mama era ocupata cu treburile…

- • 40% dintre gospodarii au inregistrat o scadere a veniturilor comparativ cu 2021, in timp ce cheltuielile au crescut pentru 98% dintre familii; una din 10 familii din Romania nu și-a putut permite sa iși incalzeasca locuințele in mod corespunzator in 2021 și aproape una din cinci nu și-a putut…

- Un nou caz șocheaza Europa! Un baiat in varsta de 16 ani și-a injunghiat profesoara. Incidentul a avut loc la o scoala din Abbiategrasso, in apropiere de Milano. Un elev, martor ocular la acest incident, a descris descris incidentul drept o „scena din America”.