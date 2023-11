Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Botosani a fost gasit, joi, mort in cimitirul din Vlasinesti. Barbatul si-a pus capat zilelor in ziua de Sfantul Andrei, pe mormantul fiicei sale, care s-a stins la numai un an si pe care o chema Andreea. Politistul in varsta de 47 de ani, sef de post la Stauceni, a fost gasit fara […]…

- Cea mai frumoasa tractorista din Romania vine din Botoșani și nu se jeneaza sa munceasca. Andreea are 20 de ani și a ales sa fie tractorista in comuna Calarași, unde exploateaza impreuna cu familia ei 400 de hectare, 50 de pașune, dar și 500 de animale. Tanara este studenta in anul I la Facultatea…

- Doi tineri din Mitoc și Ungureni au plecat la furat la Avrameni. Prima prada: doua vaci de pe imaș Miercuri, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 9 Vlasinești au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore, pe numele a doua persoane, de 20, respectiv 36 de ani, din comunele Mitoc și Ungureni,…

- Tanar din Știubieni, fara permis, depistat la volan. Ce au gasit polițiștii in portbagaj Duminica, polițiștii din Vlasinești au oprit pentru control, pe drumul public, din comuna Știubieni, un tractor condus de un tanar, de 22 de ani, din aceeași localitate. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit…