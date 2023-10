Stiri pe aceeasi tema

- Femeia in varsta de 44 de ani venise din Oradea pentru inmormantare. O zi mai tarziu, cand se intorceau spre casa, ea și soțul s-au oprit la un restaurant de la ieșirea din oraș. Aceasta s-a dus la baie pentru a se spala pe maini inainte de a manca, insa nu s-a mai intors. Ingrijorat, […]

- Cadavrul unei femei a fost descoperit intr-o casa din Hilișeu-Horia, județul Botoșani, chiar de catre fiica ei. Femeia avea o plaga impușcata la gat, iar in apropiere a fost gasita o arma cu aer comprimat. Tragedia a avut loc, luni seara, in satul Hiliseu-Crisan, comuna Hilișeu-Horia din județul Botoșani.…

- Potrivit IPJ Botoșani, incidentul a avut loc luni seara. Femeia avea o rana la gat. Cadavrul unei femei a fost descoperit intr-o casa din județul Botoșani. Femeia avea o plaga impușcata la gat, iar in apropiere a fost gasita o arma cu aer comprimat, scrie Mediafax.„La data de 4 septembrie 2023, in…

- O femeie de 51 de ani a fost gasita fara suflare intr-un imobil din Cluj-Napoca. Un barbat care a anunțat cele intamplate a fost reținut, iar apoi arestat. Pe 1 septembrie, in jurul orei 9 dimineața, polițiștii au fost sesizați, prin apel 112, de catre un barbat, de 74 de ani, cu privire la faptul …

- Scene șocante au avut loc in noaptea de duminica spre luni, la Botoșani. Un copil de doar doi ani a murit, iar fratele sau cu... The post O femeie și-a aruncat copiii pe geamul unui hotel, la Botoșani. Un copil de doi ani a murit pe loc appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- O femeie a ingrozit autoritațile din Botoșani, dupa ce și-a aruncat copiii de la geamul unui hotel, duminica noapte. Unul dintre copii a murit la varsta de doar doi ani. Autoritațile au desfașurat o misiune incredibila. Iata cum a reacționat tatal celor mici dupa aflarea veștii.

- Lauren Anne Dickason a fost gasita miercuri vinovata de uciderea celor trei fiice mici ale sale, la o luna dupa ce a emigrat din Africa de Sud in Noua Zeelanda. Lauren Anne Dickason și-a ucis gemenele de doi ani și sora lor de șase ani in septembrie 2021. Tragedia s-a intamplat la o luna dupa […]

- Descoperirea macabra intr-un apartament din Sibiu! O femeie in varsta de 33 de ani a fost gasita moarta in locuința de matușa ei, care, ingrijorata ca tanara nu raspundea la telefon, a mers sa vada ce face. A fost șocata cand a descoperit ca nepoata ei era decedata, iar iubitul acesteia era drogat.