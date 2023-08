Un barbat din localitatea Podu Turcului, din județul Bacau, a fost reținut dupa ce și-a batut concubina și i-a rapit fetița in varsta de un an și jumatate. Potrivit Politiei Romane, politistii Sectiei 4 Politie Podu Turcului au fost sesizati, miercuri, prin 112, despre faptul ca un barbat de 45 de ani, din localitate, ar fi […] The post Caz șocant in Bacau. Femeie batuta de un barbat care i-a rapit fetița de un an și jumatate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .