- O femeie, din Baia de Criș, a anunțat poliția ca ușa casei in care locuia a fost incendiata, duminica dimineața, la ora 04:00. Din primele cercetari se pare ca autorul incendiului este fostul concubin al fiice acesteia, un barbat de 58 de ani, din Vața de Jos. „La data de 04 iunie 2023, in…

- O femeie in varsta de 51 de ani, din Gaești, a fost talharita de un barbat cu cagula pe fața, in plina zi. Incidentul a avut loc pe strada. Agresorul i-a smuls lanțișorul de la gat și s-a facut nevazut.

- Dupa cum se vede in imagini, barbatul se napustește asupra femeii și o lovește de mai multe ori cu un cuțit, dar și cu pumnii și picioarele.Victima incearca sa se apere și sa riposteze, dupa care fuge speriata catre alți oameni. Agresorul fuge in cele din urma și este și acum de negasit.Atacul cumplit…

- Femeie atacata pe strada in plina zi jefuita. Dunin,bin jurul orei 12.53, polițiști de la Poliția Municipiului Reșița au fost sesizați despre faptul ca o femeie a fost agresata fizic și deposedata de poșeta, pe strada Aleea Gladiolelor din municipiu. Din primele cercetari, s-a stabilit ca, in timp…

- Un incident șocant a avut loc in Rusia. O mașina in care se afla o familie a cazut intr-o groapa plina cu apa clocotita. Imaginile arata cum un SUV-ul alb, in care se aflau și doi copii, este inghițit in timp ce pamantul s-a surpat sub autovehicul, miercuri, in Sankt Petersburg, transmite Stirileprotv.ro…

- O femeie de 38 de ani s-a aflat la un pas de moarte, joi seara! Aceasta a ajuns la spital dupa ce a fost lovita in cap cu un cuțit de catre iubitul ei. Momentele șocante au avut pe o strada din municipiul Constanța. Forțele de intervenție au ajuns la fața locului și au preluat victima. Polițiștii fac…

