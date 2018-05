Caz socant in atentia anchetatorilor: fetita gasita fara suflare, in Baia Mare

Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 5 ani, data disparuta luni de parinți, a fost gasita moarta, marți dimineața, intr-o cladire dezafectata, in zona fostului combinat din Baia Mare. Poliția are suspiciuni ca micuța ar fi fost ucisa. Fetița a disparut de acasa luni la pranz, iar parinții au cautat-o pana noaptea tarziu, cand…

- Caz șocant la Baia Mare. O fetița de 5 ani, data disparuta luni de parinți, a fost gasita in aceasta dimineața fara suflare. Trupul zacea intr-o cladire dezafectata. Poliția are suspiciuni ca micuța ar fi fost ucisa.

- O fetita de 5 ani a fost de negasit de ieri de la orele pranzului. Azi noapte, micuta a fost gasita fara suflare, potrivit vasiledale.ro. Se pare ca micuta a fost violata inainte de a fi ucisa.

- O fetita de 5 ani a fost de negasit de ieri de la orele pranzului. Azi noapte, micuta a fost gasita fara suflare, potrivit vasiledale.ro. Se pare ca micuta a fost violata inainte de a fi ucisa.

- Fetitei de 3 ani disparuta de acasa in a doua zi de Paste, a fost gasita de politisti. Din pacate, copila nu mai era in viata. Ea s-a inecat in raul Arges. Fetita in varsta de 3 ani, care a disparut la data de 9 aprilie, din Oltenița, județul Calarași, a fost gasita inecata in raul Argeș la o distanța…

- Din pacate, un nou caz infiorator socheaza prin cruzime. De aceasta data este vorba despre o drama ce s-a derulat vineri, in cartierul clujean Manastur. In ciuda interventiei cadrelor medicale, pentru salvarea unei femei in varta de 79 de ani nu s-a putut face nimic. In prima faza s-a aflat ca batrana…