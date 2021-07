Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a atacat vineri o polițista, in vestul Franței, i-a furat arma și a fugit, relateaza News.ro , citand AFP. Agenta este in stare grava la spital, iar agresorul este cautat de zeci de polițiști și jandarmi. Atacul a avut loc in localitatea La Chapelle-sur-Erdre, in apropiere de orașul Nantes.…

- Un barbat a fost dus ieri de catre anchetatori la Institutul de Psihiatrie „Socola”. Acesta este din județul Iași, localitatea Manjești comuna Mogoșești. Individul urmeaza sa fie expertizat psihici de catre medicii specialiști. Barbatul de 62 este suspect de crima. Și-a ucis cel mai bun prieten Se pare…

- Inculpatul a intrat in Camera de Primiri Urgente sub influenta bauturilor alcoolice, si fiind nemultumit de ingrijirile pe care medicii le acordau unei rude internate in spital, a scos un cutit a inceput sa ameninte asistentele si un medic .Sentinta finala in cazul tanarului, de 30 de ani, din Cernavoda,…

- Un tânar de 35 de ani care ar avea afecțiuni psihice și a consumat alcool și-a sechestrat soția, fetița de numai 3 ani și soacra într-un apartament din Botoșani. Barbatul a luat un cuțit și le-a amenințat pe cele trei, potrivit antena3.ro. …

- Cinci tineri, cu varste intre 16 si 34 de ani, din Hunedoara au fost trimisi in judecata, pentru rapirea, sechestrarea si agresarea unui adolescent de 17 ani. Faptele s-au petrecut la sfarsitul anului trecut, iar inculpatii au fost retinuti in urma unor descinderi ale Politiei, in Hunedoara, potrivit…

- Un nou scandal politic este pe cale sa izbucneasca in Arad: deputatul Mihai Fifor, președintele PSD Arad, anunța ca luni va fi depus un denunț penal pe numele președintelui CJA, Iustin Cionca, pentru abuz in serviciu și șantaj. Fifor a anunțat motivele acestui denunț penal pe contul sau de pe o rețea…

- Ucigasul profesoarei din Cernavoda, care a fost gasita decedata joi in apartamentul ei, a fost depistat si retinut, urmand sa fie prezentat vineri instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre un barbat care efectuase diverse…

- Un lucrator din cadrul Serviciului Rutier – IPJ Suceava, aflat in timpul liber a aratat o data in plus ce inseamna sa fii in permanenta in slujba cetateanului. Polițistul in varsta de 37 de ani a dovedit prezenta de spirit, dar si devotament fata de institutie si fata de cetateni, urmarind un barbat…