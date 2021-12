Caz şocant: elevă şantajată şi violată de tatăl vitreg la Miroslava. Mama, complice Politistii au descoperit in acest caz si o complicitate a mamei fetei, care a fost pusa sub control judiciar Caz socant la Miroslava. O tanara de 16 ani a fost violata si santajata de tatal vitreg. Cei trei locuiau in satul Valea Adanca. Tatal vitreg a profitat de faptul ca tanara avea un iubit, si a amenintat-o ca ii va spune mamei sale daca nu face sex cu el. Silita de situatie, tanara ar fi acceptat. "Politistii Sectiei Rurala Miroslava efectueaza cercetari, in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de viol, santaj si talharie. Din investigatiile efectuate pana in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

