Stiri pe aceeasi tema

- "In aceasta dimineața, 22 februarie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 24 Poliție pun in aplicare 11 mandate de percheziție domiciliara, in municipiul București și județele Ilfov și Valcea, precum și 39 de mandate de aducere, intr-un dosar penal in care…

- Politia Capitalei cere sprijinul populatiei pentru a gasi o fata de 16 ani care a plecat de acasa, din Sectorul 5, marti dimineata, si nu s-a mai intors.POLITIA CAPITALEI SOLICITA SPRIJINUL CETATENILOR PENTRU DEPISTAREA UNEI MINORE DISPARUTEAstazi, 21 februarie 2023, Politia Capitalei a fost sesizata…

- Bunica din Copalau, cautata de familie. Polițiștii cer ajutorul populației. Daca ați vazut-o, sunați la 112 O femeie din localitatea Copalau este de negasit, iar familia se teme de ce e mai rau. Polițiștii au facut un apel pentru gasirea acesteia. Biliuz Eugenia este nascuta pe 22 decembrie1937, și…

- Barbat disparut pe drum spre Saveni. Polițiștii cer ajutorul populației. Daca aveți informații, sunați la 112 Un barbat din Saveni este cautat de familie cu ajutorul polițiștilor. Potrivit unui comunicat remis redacției, Agavriloaie Petru Mircea, nascut la: 21.06.1978, mun. Botoșani , jud. Botoșani,…

- Tanarul de 32 de ani, care a fost gasit fara suflare in apartamentul pe care il inchiria pe strada Mihail Kogalniceanu din Capitala este actorul Ștefan Bouroșu. Informația a fost confirmata pentru Publika de surse de la Politia Capitalei.

- O femeie in varsta de 39 de ani a fost dusa de urgența la spital, dupa ce, miercuri, 11 ianuarie, a fost injunghiata de un barbat, pe strada Mitropolit Varlaam din Chișinau. Informația a fost confirmata de ofițerul de presa al Direcției de Poliție a mun. Chișinau, Svetlana Scripnic, transmite Jurnal.md…

- Un bunic din Broscauți este cautat cu disperare de familie. Poliția cere ajutorul populației. Daca l-ați vazut, sunați la 112 Astazi, 4 ianuarie 2023, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat, de 79 de ani, din comuna Broscauți a parasit…

- Barbat din Vorniceni, dat disparut de familie. Poliția cere ajutorul populației. Daca l-ați vazut, sunați la 112 Polițiștii botoșaneni au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat, de 50 de ani, din comuna Vorniceni, a parasit domiciliul in ziua de 20 decembrie a.c., iar pana in prezent nu a revenit.…