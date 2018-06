Cadavrul unei fetițe de doar șapte ani a fost gasit intr-un frigider vechi. Descoperirea infioratoare a avut loc pe o strada din Belovo, Rusia. Micuța disparuse de acasa pe data de 29 mai, iar cadavrul a fost descoperit pe strada, intr-un frigider vechi. In ziua dispariției era plecata la joaca.



"Pe data de 2 iunie 2018, in urma acțiunilor comune ale anchetatorilor Comitetului de ancheta și ale colaboratorilor poliției, corpul copilei a fost depistat intr-un frigider vechi care se afla in strada. Pe corpul copilei nu au fost gasite semne de moarte violenta", se anunța intr-un comunicat…