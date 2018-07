Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta medicala din Marea Britanie a fost arestata fiind suspectata ca a ucis opt bebeluși și ca a incercat sa omoare alți șase dupa o investigație la o secție de neonatologie din nordul Angliei, a spus poliția marți, relateaza Reuters.

- 58% dintre romani considera ca preventia si tratamentul cancerului ar trebui sa fie prioritatea Romaniei la Presedintia Consiliului Uniunii Europene in 2019, arata studiul "Atitudini si perceptii despre cancer in randul populatiei Romaniei", realizat de Centrul pentru Inovatie in Medicina si IMAS…

- O asistenta in varsta de 43 de ani de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Brasov a fost lovita in noaptea de sambata spre duminica de un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice, care fusese adus la UPU, relateaza agerpres. Asistenta a…

- Noul guvern socialist spaniol a promis vineri ca va restabili asistenta medicala gratuita pentru migrantii fara acte in regula, un drept eliminat de fostul guvern conservator ca masura de reducere a cheltuielilor bugetare, informeaza agentia Reuters. Aceasta decizie este a doua initiativa prietenoasa…

- BT Group, cel mai mare grup de telecomunicații din Marea Britanie, va concedia 13.000 de angajați in urmatorii trei ani, cea mai ampla restructurare de personal din ultima decada, in cadrul unui program ce vizeaza scaderea costurilor și accelerarea creșterii veniturilor. BT, care deține EE, cel mai…

- O asistenta medicala de la Serviciul Judetean de Ambulanta Dambovita a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de un barbat caruia incerca sa ii acorde primul ajutor, in urma loviturii cadrul medical cazand si lovindu se cu capul de asfalt. Barbatul este cercetat pentru loviri sau alte violente, transmite…

- O substanta suspecta a fost descoperita la biroul de circumscriptie al ministrului britanic al imigratiei, Caroline Nokes, a anuntat marti politia, la o zi dupa ce oficialul britanic a declarat ca imigranti din Caraibe identificati in mod eronat drept imigranti ilegali ar fi putut fi deportati, relateaza…

- Premierul britanic Theresa May a declarat sambata ca a autorizat fortele britanice sa desfasoare atacuri de precizie cu rachete de croaziera lansate din aer asupra Siriei pentru a diminua capacitatea Damascului de a produce arme chimice, spunand ca nu a existat alternativa la actiunea militara, relateaza…