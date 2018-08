Stiri pe aceeasi tema

- Un apel despre un barbat inconștient intr-o mașina care ar fi luat o supradoza impreuna cu o femeie, i-a alertat pe polițiștii din Ohio care s-au prezentat in parcarea restaurantului unde se afla mașina, dar dupa cercetarea zonei au descoperit ceva cutremurator.

- O femeie a fost forțata, luni, de mai multe persoane, sa urce intr-o duba, in centrul Aradului, polițiștii instituind filtre la intrarea și ieșirea din oraș, deoarece banuiesc ca e vorba de o rapire, transmite Mediafax. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Arad, mai…

- Politistii aradeni solicita ajutorul pentru a identifica un pagubas, care si-a pierdut o bratara din aur. In data de 15 iulie, in zona supermarketului Lidl de pe Calea Radnei din municipiul Arad cineva si-a pierdut o bratara din aur. Bratara a fost gasita si predata Politiei, dar nu a fost revendicata…

- Descoperire șocanta in județul Gorj. Un sicriu vechi, plin cu oseminte a fost gasit printre gunoaie, pe marginea drumului in zona localitații Lelești de catre angajații Secției de Drumuri Naționale Targu Jiu care derulau in zona o acțiune de ecologizare. Drumarii au anunțat imediat Poliția care a deschis…

- In acest moment, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta in colaborare cu inspectori ai Serviciului de Igiena Publica din cadrul Primariei municipiului Constanta si lucratori ai firmei de salubrizare SC. Polaris M Holding actioneaza in sistem integrat pe strada Muntii…

- Miercuri dimineata, in jurul orei 11.00, politistii aradeni au primit, prin apelul de urgenta 112, informatia ca, intr-o pescarie din localitatea Comanesti, a fost gasit cadavrul unui barbat de 54 de ani, nimeni altul decat preotul ortodox din comuna Hasmas. Pe trupul neinsufletit al barbatului a fost…