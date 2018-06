Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 79 de ani din municipiul Barlad, a murit, astazi, dupa ce i s-a facut rau in strada. Acesta se externase din Spitalul de Urgenta ‘Elena Beldiman’. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, Bogdan Gheorghita, a declarat, pentru AGERPRES, ca au fost…

- Trei frati de 8, 4 si respectiv 3 ani din comuna Voinesti au ajuns, miercuri seara, intoxicati cu alcool la Spitalul de Urgenta "Elena Beldiman" din Barlad, potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ)...

- Un accident grav de circulatie s-a petrecut sambata dimineata. „Un sofer in varsta de 30 de ani care circula pe Drumul de Centura, spre strada Prelungirea Brailei, odata ajuns la intersectia cu strada Constantin Levaditi, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit…

- Putin inainte de miezul noptii la telefonul de urgenta 112 a sunat alarma: un om a cazut intr o groapa, adanca de patru metri, intre Movilita si potarnichea, judetul Constanta.Imediat, la locul evenimentului au plecat salvatorii de la ISU Dobrogea, dar pentru cel cazut in groapa de cazemata militara,…

- Zeci de mii de rusi au iesit in strada dupa tragedia de la Kemerovo pentru a denunta coruptia si a-i cere demisia lui Vladimir Putin, aflat de 18 ani la putere si reales recent pentru al patrulea mandat la Kremlin.