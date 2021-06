Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Singapore a fost gasita vinovata de infometarea, torturarea și uciderea menajerei sale din Myanmar. Aceasta a fost condamnata la 30 de ani de inchisoare. Piang Ngaih Don ar fi cantarit doar 24 kg cand a murit, din cauza ranilor sale, in anul 2016. Procurorii au numit acțiunile lui Gaiyathiri…

- Columbia a inregistrat joi 545 de morti din cauza COVID-19 in 24 de ore, recordul sau de la inceputul pandemiei, si a depasit pragul de 90.000 de decese pana in prezent, in plina criza sociala impotriva guvernului, noteaza AFP. In ultimul sau raport, Ministerul Sanatatii a indicat ca numarul de morti…

- Unul dintre fondatorii mișcarii Black Lives Matter anunța ca demisioneaza din funcția de director executiv al fundației, in urma scandalului iscat din cauza stilului extravagant de viața pe care il are. Patrisse Cullors, de 37 de ani, susține ca nici incercarile de discreditare din partea extremiștilor…

- Procuratura Generala a renunțat la toate capetele de acuzare aduse lui Veaceslav Platon in dosarul fraudei bancare, susțin surse apropiate anchetei. Decizia a fost luata cu puțin timp in urma la Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, prin persoana procurorului Elena Ceruța, transmite știri.md…

- Barbatul a fost prins langa localitatea Perthus, punct de trecere al frontierei intre Spania si Franta, cu 900 de kilograme de canabis ascunse printre lamaile transportate.Mai mult, soferul a fost condamnat la cinci ani de inchisoare si nu mai are voie sa intre 10 ani in Franta, potrivit France Bleu.Romanul…