- Kremlinul a anuntat vineri ca nu exclude posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa aiba discutii separate cu Trump in cadrul a trei summit-uri din Singapore, Franta si Argentina, care urmeaza sa aiba loc in 2018, scrie Reuters conform News.ro . Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov,…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a ordonat inca sanctiuni de represalii impotriva Statelor Unite, deoarece Washingtonul nu a introdus inca noi restrictii asupra Moscovei si nu este clar care vor fi acestea, a declarat luni Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Departamentul de…

- Ministerul rus de Externe a anunțat luni ca l-a convocat pe ambasadorul grec la Moscova, Andreas Friganas, pentru a notifica Atena cu privire la masurile de retorsiune aplicate de Moscova in urma expulzarii unor diplomați ruși din Grecia, relateaza site-ul agenției Tass, preluata de mediafax.…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat vineri pe ambasadorul grec la Moscova pentru a discuta despre decizia Atenei de a expulza doi diplomati rusi, care erau suspecati ca ar fi incercat sa submineze un acord intre Grecia si Macedonia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Marea Britanie formuleaza acuzatii nefondate impotriva Rusiei in cazul otravirii fostului spion rus si a altor doua persoane cu neurotoxina Noviciok in Salisbury, scrie The Guardian, conform news.ro.Intrebat intr-un interviu pentru Fox News despre…

- Politia contraterorista britanica a anuntat vineri, 13 iulie, ca a gasit o sticluta cu Noviciok in casa uneia din victimele de la Amesbury, fiind vorba de un mic recipient in care se afla agentul neurotoxic. Astfel, a fost identificata sursa otravirii cu celor doi britanici, un barbat și o femeie. „Miercuri,…

- Rusia și-a exprimat, luni, regretul in legatura cu moartea unei femei din Marea Britanie, dupa ce a fost otravita cu agentul neurotoxic Novoiciok , dar a spus ca orice sugestie potrivit careia Rusia ar fi implicata in acest caz este ”destul de absurda”. Autoritațile din Marea Britanie au spus ca Dawn…

- BUCURESTI, 5 iul — Sputnik, Doina Crainic. Moscova a reacționat la noul caz de otravire lânga Salisbury. Reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a descris situația din Amesbury drept „un joc politic murdar". „Facem apel la guvernul…