Caz sinistru la Neamț: o femeie a murit după ce s-a aruncat într-un canal Pompierii nemteni au intervenit, sambata seara, pentru a cauta o femeie care s-a aruncat intr-un canal, reusind sa o gaseasca, au adus-o la mal, iar cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare. Din pacate, ea nu a mai putut fi salvata, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc joi dimineața in județul Prahova. Potrivit primelor informații, un copil a murit și o femeie este in stare grava. Victimele au fost lovite de o mașina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un accident in care au fost implicate doua mașini a avut loc vineri dupa-amiaza pe centura de nord a Craiovei, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Pompierii damboviteni au actionat pentru stingerea unui incendiu la o casa din comuna Runcu, iar in interior au gasit o femeie de 69 de ani carbonizata, informeaza, luni, ISU Dambovita, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O femeie de 82 de ani a murit intr-un incendiu de vegetatie uscata ce a avut loc vineri in municipiul Brad, victima fiind cunoscuta de vecini pentru ca isi curata frecvent terenul cu ajutorul focului deschis, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Fii la curent…

- O femeie in varsta de 75 de ani din localitatea brasoveana Sona a murit, miercuri, dupa ce a fost surprinsa de un incendiu care a cuprins vegetatia din curtea locuintei sale. Pompierii fac apel la cetateni "sa renunte la igienizarea terenurilor prin incendiere", potrivit news.ro. Fii la curent…

- Eugenia Șerbanescu, prima femeie baterist din Romania și din Europa a murit. Anunțul a fost facut de familia acesteia, pe o rețea de socializare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- O femeie de 65 de ani a murit, iar un barbat de 63 de ani a fost ranit, intr-un accident de circulatie care a avut loc, joi, pe DN 58, intre localitatile Brebu si Paltinis, din judetul Caras-Severin, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un barbat a murit, iar o femeie se afla in stare extrem de grava, avand un brat amputat, dupa ce autoturismul in care se aflau a derapat si a lovit un gard, in orasul Curtea de Arges. Mai multe echipaje medicale au fost trimise la locul accidentului. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…