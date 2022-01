Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de la Colegiul George Coșbuc a leșinat la finele anului trecut, dupa ce a primit nota patru la ora de desen pentru ca nu a ghicit ”intr-un joc imaginea lui Aristotel”.Parinții au ajuns sa il scoata e baiat de la orele de desen, dar profesorul Alexandru Pop a continuat sa il caute, folosindu-se…

- Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de constituire de grup infractional, trafic de influenta si instigare la abuz in serviciu.

- Un ales republican a starnit duminica o polemica in SUA din cauza unei fotografii pe care a postat-o pe o retea de social media in care apare impreuna cu familia sa, toti numai zambete si cu arme de foc in mana in fata unui pom de Craciun, la cateva zile dupa un incident armat, soldat cu victime, intr-o…

- Un ales republican a starnit duminica o polemica in SUA din cauza unei fotografii pe care a postat-o pe o retea de social media in care apare impreuna cu membrii familiei sale, toti cu zambete largi si cu arme de foc in mana, in fata unui pom de Craciun, la cateva zile dupa un incident armat, soldat…

- ​Un congresman american din Partidul Republican s-a aflat duminica în centrul unei polemici generate de o fotografie în care acesta apare împreuna cu familia sa, toți zâmbitori în fața unui pom de Craciun împodobit... și toți cu arme de foc în mâini, gest…

- Celelalte doua persoane implicate in activitatea cabinetului medical și comiterea fraudei vor fi cercetate in stare de libertate. Medicul pediatru bucureștean care a profesat in orașul buzoian Pogoanele, in cadrul unui cabinet medical individual aflat in contract cu CJAS, acuzat ca a prejudiciat bugetul…

- El este acuzat de instigare la furtul unor saci cu buletine de vot din arhiva Judecatoriei Mizil.Surse judiciare au declarant ca primarul Voicu a fost reținut alaturi de alte doua persoane, autorul furtului și un complice. Edilul comunei Ciorani este acuzat de instigare la sustragerea de probe.Cei…

- Voicu este acuzat de instigare la sustragerea de probe, in aceeasi cauza fiind retinute alte doua persoane, autorul furtului si un complice.Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu a fost retinut, marti, intr un alt dosar, in care este investigat furtul unor buletine de vot din sediul Judecatoriei…