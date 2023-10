Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi de pana la 10.000 de lei pentru cei care consuma bauturi alcoolice in spațiile publice: Proiect de lege, la Senat Amenzi de pana la 10.000 de lei pentru cei care consuma bauturi alcoolice in spațiile publice: Proiect de lege, la Senat Un proiect de lege care prevede majorarea amenzilor, de la…

- In noaptea de 17/18 septembrie a.c., in jurul orei 01.00, politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Cislau au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in localitatea Calvini, doua persoane tulbura linistea si ordinea publica.

- Oamenii de stiinta care investigheaza posibilele efecte ale microplasticelor asupra sanatatii au descoperit unele rezultate initiale ingrijoratoare intr-un experiment preclinic, scrie News.ro.Atunci cand rozatoarele tinere si batrane au baut fragmente microscopice de plastic aflate in suspensie in…

- ATENTIE! Conducatorii auto implicati in accidente rutiere soldate cu uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane au OBLIGATIA de a nu consuma bauturi alcoolice sau substante psihoactive pana la recoltarea de probe biologice! Incalcarea acestei obligatii este infractiune si se pedepseste cu inchisoarea…

- Fugarul Petre Stancioi a fost prins de polițiștii gorjeni in urma cu puțin timp la Iezureni, localitate componenta din Targu Jiu. Barbatu,l cautat de o saptamana dupa ce a impușcat un cetațean din Turcinești, a fost depistat pe marginea raului Jiu. Iezureni este la cațiva kilometri de locul in care…

- FOTO| Un barbat de 43 de ani din județul Alba, CERCETAT de polițiștii din Cluj dupa ce a fost prins in timp ce sustragea bauturi alcoolice și componente auto Un barbat de 43 de ani din județul Alba, CERCETAT de polițiștii din Cluj dupa ce a fost prins in timp ce sustragea bauturi alcoolice și componente…

- FOTO: Barbat din Alba, prins de polițiștii din Cluj dupa ce a sustras bauturi alcoolice și componente auto dintr-un depozit Un barbat de 43 de ani din județul Alba este cercetat de polițiștii din Cluj dupa ce a fost prins in timp ce sustragea mai multe bauturi alcoolice dintr-un depozit situat in comuna…

- Țigarile, alcoolul si sucurile cu zahar s-ar putea scumpi de la 1 septembrie. Tot din toamna, am putea ajunge sa platim mai mult pentru vacanțe sau mesele la restaurant. Deficitul bugetar este destul de mare, astfel ca guvernanții cauta soluții pentru a face rost de bani. Mai exact, Ministrul Finantelor…