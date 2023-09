Caz scandalos în Spania: Fotografii nud false ale unor adolescente create de inteligența artificială Cel putin zece tinere au depus plangere in Spania dupa ce au cazut victime ale difuzarii unor fotografii nud false, generate de o aplicatie de inteligenta artificiala (AI), un caz care a starnit controverse aprinse in aceasta tara, transmite marti AFP, scrie Agerpres. "Am primit unsprezece plangeri din partea unor minore din localitatea Almendralejo" (sud-vest), a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a politiei. Presupusii autori ai acestor imagini, dintre care unii au fost identificati, "au manipulat fotografii cu fete minore" plasand chipurile lor pe "corpurile (nude) ale altor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii Microsoft au declarat joi ca au descoperit ceea ce ei cred ca este o retea de conturi de pe retele sociale false, controlate de chinezi, care incearca sa influenteze alegatorii din SUA prin utilizarea inteligentei artificiale, transmite Reuters.Un purtator de cuvant al ambasadei chineze…

- Spre deosebire de revoluția industriala, care i-a afectat doar pe muncitorii mai puțini instruiți, revoluția Inteligenței Artificiale vizeaza mult mai mulți oameni, a explicat celebrul cercetator Martin Ford la Cluj. Exista, insa, și cateva joburi in care oamenii nu risca sa fie inlocuiți de roboți…

- Intr-un interviu din aceasta saptamana, seful Centrului Canadian pentru Securitate Cibernetica, Sami Khoury, a declarat ca agentia sa a vazut ca AI este folosita ”in e-mailuri de phishing sau in crearea de e-mailuri intr-un mod mai concentrat, in coduri rau intentionate (si) in dezinformare si dezinformare”.…

- Forțele de Aparare ale Israelului(IDF) au inceput sa foloseasca inteligența artificiala pentru a selecta țintele loviturilor aeriene și pentru a organiza logistica de razboi, pe masura ce tensiunile se intensifica in teritoriile ocupate și cu Iranul, marele rival. Deși armata nu vrea sa comenteze operațiuni…

- In ceea ce privește situația internaționala, inteligența artificiala are potențialul de a influența echilibrul de putere intre țari in sfera economica și militara. De asemenea, poate schimba legile și etica. Provocarile in materie de securitate și guvernanța pe care le ridica tehnologia IA sunt probleme…

- Doi avocați americani și firma pentru care lucrau au primit o amenda de 5.000 de dolari pentru ca au depus intr-un dosar al instanței citații false, generate de ChatGPT (inteligența artificiala), dar și pentru ca au scris intr-un rezumat juridic mai multe cazuri inventate de