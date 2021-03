Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul șef de poliție Toader Buliga este noul șef al IPJ Bacau, dupa ce vechea conducere a fost demisa in urma dublei crime de la Onești. Buliga vine de la instituția similara din Suceava. De asemenea, a fost numit un adjunct, adus de la Roman.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Marți, in jurul orei 13,10, o femeie de 60 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism la intersecția B-dului Revoluției cu strada Toporașilor din Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autoturism oprit pentru a acorda prioritate pietonilor. Dupa impact, primul autoturism a lovit peretele…

- O veste șocanta a lovit astazi Romania din temelii! O femeie din Bacau s-a stins din viața, dupa ce s-a vaccinat anti-COVID-19! Explicația oficiala a decesului! Reacția Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).

- Polițistul de patrulare, suspectat de accidentarea mortala a unei femei, urmeaza sa petreaca urmatoarele 30 de zile in arest preventiv. Avocatul inspectorului a anunțat ca va contesta decizia la Curtea de Apel Chișinau.

- Inspectoratul National pentru Securitate Publica dezminte informatiile, lansate pe retelele de socializare, precum că angajatul INSP, care a provocat aseară un accident rutier, era în stare de ebrietate.Aceste afirmatii nu corespund realitatii, se arata intr-un comunicat al INSP.

- O femeie a fost gasita decedata ca urmare a unei explozii urmate de incendiu care a avut loc, duminica dimineata, intr-o casa din Campia Turzii. Pompierii au gasit casa arzand generalizat, cu tavanul si un perete prabusite.

- Un barbat baut a facut un scandal de pomina in plina strada, la Tecuci, chiar in noaptea de Craciun. Enervat ca un echipaj rutier i-a oprit masina, la volanul careia se afla sotia sa, barbatul s-a prevalat de functia pe care o detine in Jandarmerie si l-a amenintat pe unul dintre politisti.

- O femeie de 32 de ani si un barbat de 59 de ani, din Bacau, au fost dati in urmarire generala de catre Politia Romana, acestia fiind de negasit dupa ce au fost condamnati intr-un dosar de viol, lipsire de libertate si santaj.