Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Constanța a confirmat ca una dintre profesoarele de Limba și Literatura Romana a colegiului a fost trimisa acasa dupa ce a venit la munca „intr-o stare speciala”.

- Crește numarul romanilor care vor sa scape din Gaza. MAE a primit, recent, „un numar important de alte solicitari de evacuare” din partea cetatenilor romani din Gaza, in contextul in care situatia din regiune este „extrem de dificila, volatila” a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ministrul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe confirma cu regret decesul, in contextul situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, a inca doua persoane cu dubla cetatenie, israeliano romana, cu domiciliul in Statul Israel. Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleante familiilor acestora.De asemenea,…

- De 75 de ani, israelienii si palestinienii se bat pentru pamant. Situatia devine tot mai greu de suportat, mai ales pentru cei din Palestina, care traiesc sub restrictiile ocupatiei. De cealalta parte sunt generatii care invata ca vecinii lor sunt teroristi. Anul acesta violentele s-au intetit si la…

- Elevul in varsta de 16 ani, care in luna aprilie a acestui an, și-a injunghiat profesoara de japoneza, iși dorește sa se intoarca pe bancile școlii. Ce au decis magistrații. In prezent, adolescentul se afla in arest la domiciliu.

- Lidia și Eugenia Tudor au dezvaluit ca viața lor nu a fost deloc ușoara din cauza numelui pe care il poarta. Notorietatea tatalui lor nu le-a adus intotdeauna numai beneficii, ba dimpotriva. Și la școala, fiicele lui Vadim se confruntau cu antipatia profesorilor și erau mai des pedepsite decat alți…

- Situatia a escaladat rapid, iar salvamarii au fost nevoiti sa apeleze la fortele de ordine pentru a restabili ordinea.Un incident socant a avut loc ieri pe plaja din Eforie, ieri, 15 august 2023. Salvamarii au avut parte de momente de groaza, atunci cand au fost atacati de un grup de turisti furiosi,…