- Un nou trend printre incalcarile privind regimul zonei de frontiera cu scop de pescuit in apele de frontiera. Pentru a scapa de pedeapsa contravenționala sau penala, "pescarii" folosesc pe post de transportatori a peștelui prins și uneltelor pescarești copii minori, care in conformitate cu legislația…

- Cosmarul fetei a inceput dupa ce s-a imprietenit cu o femeie. Aceasta i-a castigat increderea si a invitat-o pe tanara sa o viziteze intr-o alta localitate. Acolo, femeia a sechestrat-o, i-a luat telefonul mobil, a batut-o. Apoi, impreuna cu un alt prieten a obligat-o sa se prostitueze. Chinul…

- Un politist de frontiera din Huși este acuzat ca, miercuri seara, a luat la bataie doi copii, aflați pe o strada din centrul orașului. Puștii au ambii varsta de 12 ani. Se pare ca totul ar fi pornit de la un scandal anterior, iscat intre cei doi copii și fiul polițistului, care s-ar fi plans […] The…

- Un numar de 14 copii din localitatea Dolhesti, judetul Iasi, au ajuns duminica la Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva", dupa ce au consumat alimente la serbarea de sfarsit de an.

- Caz revoltator in invațamant! Un profesor a sarutat și pipait, minute in șir, in timpul orelor, de fața cu alți elevi, o fata din clasa a IX-a. Profesorul de limba engleza de la Liceul Tehnologic Forestier din municipiul Sighetu Marmatiei, care a fost filmat in timp ce ar fi sarutat o eleva din clasa…

- Betty Salam a ramas gravida, dupa ce iubitul a aflat ca e infertil. Fiica lui Florin Salam a facut declarații emoționante in cadrul emisiunii “Vorbește lumea”. Aceasta a dezvaluit ceea ce nimeni nu a știut pana acum. Betty Stoian a anunțat recent ca va deveni mama , pentru prima oara. „Catalin și-a…

- Betty Salam și iubitul ei urmeaza sa devina pentru prima data parinți și sunt tare fericiți, mai ales ca viitorul tatic știa ca nu poate face copii. Cu atat mai mult, veste i-a luat prin surprindere, deoarece nu au facut nici un tratament pentru a ramane insarcinata. “A fost un moment frumos, Catalin…

