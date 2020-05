Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla – Biroul de Investigații Criminale au retinut pentru 24 de ore un barbat de 47 de ani, din municipiul Gherla, cercetat pentru savarsirea infractiunii de camata potrivit dej24.ro.Astazi, 20 mai, politistii, cu sprijinul lucratorilor Serviciului…

- Un tanar din municipiul Targu Jiu a fost retinut de poliție, pentru ca ar fi amenintat cu acte de violenta trei barbati, prin intermediul retelelor de socializare, informeaza Agerpres.Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au retinut, luni, pentru 24 de ore, si au introdus in Centrul…

- Polițiștii de investigații criminale au pus in executare un mandat european de arestare, emis de autoritațile din Italia. Pe 2 mai polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu cei din cadrul Secției de Poliție Rurala Verguleasa au pus in executare un mandat european de arestare, emis…

- Politistii timiseni au confiscat, luni, 22.000 de manusi medicale de unica folosinta de la un barbat care le comercializa ilegal in Timisoara si care a primit si o amenda de 2.000 de lei. "In urma verificarii unei informatii ce a aparut in mediul online, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Miercuri, 25 martie, politistii maramureseni au pus in aplicare cinci mandate de executare a pedepsei inchisorii. La Sighetu Marmatiei, politistii Biroului Urmariri au identificat doi tineri, pe numele carora Judecatoria Sighetu Marmatiei a emis mandate de executare a pedepsei inchisorii pentru comiterea…