- Polițiștii au depistat doi șoferi, in Slatina și Oradea, care s-au urcat drogați la volan, dupa accidentul din stațiunea 2 Mai unde doi tineri au fost uciși de șoferul de 19 ani care circula sub influența a trei substanțe halucinogene.O tanara de 26 de ani, aflata sub influenta alcoolului si a trei…

- Un tanar de 22 de ani, din județul Dolj, care conducea un autoturism cu șapte locuri, pe DN 6, din direcția Orșova catre Caransebeș, a intrat in coliziune cu un TIR condus din sens opus de un cetațean bulgar. Trei adulți și patru copii au ajuns la spital.Luni-noapte, la ora 23.29, pe DN 6, la ieșirea…

- O masina de gunoi s-a rasturnat, joi dimineata, pe Dealul Spirii , din municipiul Brasov si a lovit doua mautovehicule parcate. Soferul autoutilitarei a fost ranit, dar a iesit singur din masina rasturnata . Potrivit IPJ Brasov , o masina de gunoi s-a rasturnat pe Dealul Spirii, intr-o zona cu panta…

- ACCIDENT la ieșire din Ocna Mureș spre Farau. Trei mașini s-au lovit. Intervin echipaje de prim-ajutor Un accident rutier s-a petrecut duminica seara la ieșire din Ocna Mureș spre Farau. Potrivit ISU Alba, a fost chemat sa intervina Detașamentul de pompieri Aiud pentru acordarea primului ajutor medical…

- O noua tragedie s-a petrecut pe șoselele din Suceava. Șoferul unui autoturism și-a pierdut viața in urma unui accident care a avut loc joi dupa-amiaza, pe drumul național 2E, in zona Cornu Luncii. Un barbat de 47 de ani, din Șcheia, care se afla la volanul unui tir marca Iveco și se deplasa spre ...

- O tanara in varsta de 20 de ani a condus bauta și drogata, in noaptea de marți spre miercuri, și a provocat un accident, lovind doua mașini parcate pe o strada din Alexandria, județul Teleorman.

- VIDEO REVOLTATOR| Caine SPULBERAT de pe șosea, intr-o localitate din ALBA: Șoferul l-a lovit din plin și nici macar nu a oprit VIDEO REVOLTATOR| Caine SPULBERAT de pe șosea, intr-o localitate din ALBA: Șoferul l-a lovit din plin și nici macar nu a oprit Imagini revoltatoare au fost surprinse de camere…

- Caz revoltator in Brașov! Un copil in varsta de doar 1 an a murit, dupa ce a fost batut și infometat. Oamenii legii au reținut-o in cursul zilei de azi pe mama micuțului, pentru 24 de ore. Femeia e acuzata ca și-a neglijat copilul minor de la nașterea acestuia, din luna decembrie a anului 2021, pana…