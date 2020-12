Stiri pe aceeasi tema

- Svetlana Serghei, femeia care se dadea drept medic estetician, obisnuia sa dea vina pe paciente atunci cand acestea se plangeau e dureri, apoi le sfatuia sa ia analgezice sau unguente. Una dintre femeile care au apelat la Dr. Lana a suferit o infectie grava si a relatat in exclusivitate pentru „Adevarul”…

- Dr. Viorel Enache: “Ma voi implica in elaborarea unor noi legi in domeniul sanitar care sa corespunda necesitaților actuale”. Medic-șef la Compartimentul de Primiri Urgențe a Spitalului de Pediatrie din Pitești (unde lucreaza din anul 2003), fost director general al Direcției de Sanatate Publica Argeș,…

- O gravida pe cale sa nasca a fost refuzata, noaptea trecuta, de doua spitale din Capitala: Giulesti si Malaxa. Tanara, care este din Pitesti, a nascut in cele din urma la Spitalul Filantropia.

- "In urma cu 7 luni, in maternitatea noastra intra prima pacienta cu test Sars Cov 2 pozitiv. Au fost de atunci zeci de paciente care au ajuns la noi. La inceput suspecte sau pozitive. Iar in ultimele luni - paciente asimptomatice, la care testul RT-PCR a aratat prezenta virusului nesuspicionat de nimic.…

- Un medic ginecolog din Giurgiu a fost prins in flagrant in timp ce lua mita 500 de lei de la ruda unui pacient de la care mai primise deja alti 600 de lei. Medicul a fost retinut pentru 24 de ore. "Luni, 26 octombrie 2020, politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean…

- Aseara, polițiștii argeșeni au depistat, in flagrant delict, un barbat, de 31 de ani, din Pitești, banuit de inșelaciuni și fraude informatice, imediat dupa obținerea unei sume de bani. In consecința, barbatul a fost reținut. In ziua de 15 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitații…

- Radu Zarioiu, campion național și european la MMA (lupte in cușca), a fost implicat intr-o urmarire ca in filme cu Poliția, astazi, pe DN 7 intre Pitești și Ramnicu Valcea, dupa ce s-a urcat drogat la volan și a refuzat sa traga pe dreapta, potrivit Antena 3.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția…