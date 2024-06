Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Novaci, județul Gorj și-a exprimat suferința pe rețelele de socializarea. Ea este mama lui Vladimir, un copil diagnosticat cu sindromul Down, care a fost discriminat de educatoare la serbarea de sfarșit de an. Educatoarele nu i-au transmis mamei lui Vladimir, ce costum sa-i cumpere, ca…

- Codruț Marta, fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala, a disparut fara urma și este de negasit inca din anul 2012. Codruț Marta era considerat un personaj-cheie care deținea informații extrem de importante despre cum circulau banii negri pe linia ANAF și…

- Cazul morții lui Carolin se complica. Ieri s-a aflat ca, de fapt, impreuna cu tanarul și iubita lui se afla și o fosta iubita, o tanara pe care antrenorul de fitness o cunoscuse in urma cu mai mulți ani. Mama fostei lui iubite l-a acuzat ca ar fi consumat droguri, asta dupa ce in apartament a fost gasit…

- SPECTACOL GRATIS… Vociferari și acuze voalate de corupție in vama Albița, acolo unde, in urma cu cateva seri, nimeni altul decat maestrul Nicolae Botgros și orchestra „Lautarii” s-au suparat foc pe polițiștii de frontiera și pe vameși. Lasați sa aștepte cu autocarul la rand cu toate celelalte vehicule…

- Comisia Europeana a aprobat o investitie de aproape 17 milioane de euro din Fondul de Coeziune pentru extinderea infrastructurii de apa si canalizare din judetul Gorj, Romania, potrivit news.ro. Principalul scop al proiectului este extinderea sistemelor de alimentare cu apa cu 14 km de noi conducte…

- Un caz șocant a avut loc in Gorj, asta dupa ce un copil de șase ani a fost vandut de familie in schimbul sumei de 8.000 de lei. Ar fi fost scos ilegal din țara cu o procura falsa și a ajuns in Germania. In zilele urmatoare, micuțul va reveni in Romania, iar intre timp, a fost deschisa și o ancheta.…

- O femeie de 54 de ani, originara din Romania, a murit in urma unei proceduri de rezonanța magnetica (RMN) la o clinica privata din Italia. O ancheta a fost inițiata pentru a elucida circumstanțele acestui deces cutremurator, iar suspiciunile cad acum asupra medicilor implicați.